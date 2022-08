Este domingo, el Chelsea igualó 2-2 ante el Tottenham por la segunda jornada de la temporada 2022/23 de la Premier League.

El compromiso en Stamford Bridge estuvo marcado por la intensidad en el campo de juego, pero fuera de él los entrenadores Antonio Conte y Thomas Tuchel protagonizaron una fuerte discusión que incluso llegó a los roces físicos.

El encuentro comenzó en ventaja para los Blues con la anotación del defensa senegalés Kalidou Koulibaly a los 19 minutos de la primera etapa.

Ya en el complemento, los Spurs consiguieron igualar el marcador con el gol del danés Pierre-Emile Højbjerg (68′). Tras el tanto, Antonio Conte festejó eufóricamente en la cara de Thomas Tuchel, quien no dudó en enfrentarse al italiano.

A los 77 minutos, Reece James aprovechó un error en la zaga del Tottenham y el Chelsea volvió a ponerse en ventaja. Sin embargo, cuando se jugaba el sexto minuto de descuento, Harry Kane decretó el empate definitivo en Stamford Bridge.

Una vez finalizado el encuentro, Conte se aproximó a Tuchel para despedirse, pero los entrenadores continuaron con la discusión y debieron ser separados. Ante la polémica situación, ambos técnicos recibieron tarjeta roja y no podrán estar en el banco para la tercera fecha de la Premier League.

🔵⚪ Late dug out drama leads to both Thomas Tuchel and Antonio Conte receiving a red card 😳 pic.twitter.com/l9Zq9UZhlu

