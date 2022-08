Luego de semanas de conversaciones, Gustavo Costas, actual entrenador de Palestino, fue confirmado como el nuevo director técnico de Bolivia.

A través de un breve anuncio en redes sociales, la Federación Boliviana de Fútbol oficializó la llegada del estratega argentino. “Damos la bienvenida al profesor Gustavo Costas como nuevo DT de la selección de Bolivia“, informaron.

Damos la bienvenida al Profesor Gustavo Costas como nuevo Director Técnico de Selección Boliviana de Fútbol

Pese a esto, el organismo no especificó cuándo asumirá el entrenador de 59 años. A fines de julio, el todavía DT de Palestino aseguró que se mantendría en el equipo árabe hasta el término del Campeonato Nacional 2022.

“Hemos tenido conversaciones. Fui claro con ellos y la gente de Palestino. Tengo mi palabra dada y hasta noviembre estaré acá. Después, si se da no sé. Hemos tenido dos comunicaciones, pero no sé si soy el elegido. Me gusta dar mi palabra, ahora tengo la cabeza en esto y seguir haciendo crecer al grupo dentro y fuera de la cancha”, manifestó en conferencia de prensa.

Actualmente, la escuadra baisana y Colo Colo son los únicos equipos que se mantienen invictos en la segunda rueda del torneo. Precisamente, el próximo partido del cuadro tricolor es ante los albos, por la fecha 22 del Campeonato Nacional. El compromiso se disputará en el estadio Monumental este domingo 14 de agosto desde las 17:30 horas.