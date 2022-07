Gustavo Costas reconoce conversaciones para ser DT de Bolivia: “Tengo mi palabra dada, hasta noviembre estaré en Palestino”

El técnico de Palestino, Gustavo Costas, aplaudió el rendimiento de su plantel, que tras derrotar 1-0 a la UC completó cuatro victorias consecutivas en el Campeonato Nacional 2022.

“Capaz el empate era lo más justo, pero en el fútbol también hay que saber defender. En Chile se defiende mal y acá hay que estar preparado para trabajarlo, y lo hicimos bárbaro, presionando arriba. Así salió el gol, es difícil hacerlo al minuto 92. Pudieron hacerlo y lograron un triunfo importantísimo”, explicó el argentino, quien aprovechó la instancia para referirse públicamente a los rumores en torno a su opción de ser el próximo DT de Bolivia.

“Hemos tenido conversaciones. Fui claro con ellos y la gente de Palestino, tengo mi palabra dada y hasta noviembre estaré acá. Después, si se da no sé. Hemos tenido dos comunicaciones, pero no sé si soy el elegido. Me gusta dar mi palabra, ahora tengo la cabeza en esto y seguir haciendo crecer al grupo dentro y fuera de la cancha”, fundamentó Gustavo Costas.

Gustavo Costas y el momento de Palestino

La racha árabe los tiene cuartos en el Campeonato Nacional 2022, ya a siete unidades del líder, Colo Colo. Sin embargo, el ex DT de Alianza Lima pide mesura. “Tenemos que tener los pies sobre la tierra, hay que seguir creciendo, no eramos los peores y ahora no somos los mejores. El único objetivo es pensar en el próximo partido”, dijo.

A la vez, destacó el trabajo que hizo el equipo para llevarse los tres puntos desde San Carlos de Apoquindo. “Es un grupo bárbaro, comprometido con ellos mismos y con el club. El único resultado que nos sirve es ganar, tenemos que ser intensos como fuimos. A veces nos complica porque cuesta mantenerla los 90 minutos y a veces perdemos al medio por sólo tener dos volantes. Hemos encontrado el camino, saben lo que quiero del equipo y lo demuestran partido a partido“, cerró el técnico de los tetracolores.