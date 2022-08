Este viernes, la revista France Football entregó la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2022, que se entregará el próximo 17 de octubre. Por primera vez desde 2005, el argentino Lionel Messi, ganador de siete galardones, no fue incluido entre los candidatos al premio.

Entre los aspirantes a la prestigiosa distinción se encuentran veinte futbolistas europeos, cinco sudamericanos, cuatro africanos y un asiático.

Los clubes que más jugadores aportaron a la terna de candidatos son el Manchester City y el Real Madrid, con seis futbolistas por cada equipo.

En tanto, los países con mayor presencia en el listado son Portugal y Francia, con cuatro representantes de cada nación.

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022