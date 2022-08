Este domingo, Flamengo enfrentará a Atlético Paranaense por la fecha 22 del Brasileirao. En el Maracaná, el Mengao estrenará la tercera camiseta del equipo y Arturo Vidal tendrá incluida la bandera chilena en su casaquilla.

Según la prensa local, el club decidió que los jugadores del “Fla” puedan sumar un escudo representativo de su país o estado natal, en caso de ser extranjero o brasileño.

De esta manera, el “King” portará un parche con los colores chilenos, mientras que Giorgian De Arrascaeta lucirá la bandera uruguaya. En tanto, Erick Pulgar y Guillermo Varela, los otros dos jugadores no brasileños en el plantel no han sumado su primera convocatoria y no han sido confirmados para el duelo ante el equipo de Paraná.

En cuanto a lo deportivo, Arturo Vidal podría estar en la formación titular por tercer partido consecutivo por la liga brasileña. El mediocampista viene de ser incluido entre los once estelares ante Atlético Goianiense y Sao Paulo, además de ingresar en el segundo tiempo en la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores frente a Corinthians.

Ahora, los dirigidos por Dorival Júnior buscarán acercarse al Palmeiras en el liderato del Brasileirao. Actualmente, los cariocas marchan en la quinta posición de la tabla con 35 unidades, pero un triunfo ante Atlético Paranaense los dejará -al menos- en la cuarta ubicación, aunque incluso podrían llegar al segundo lugar.

Dicho encuentro se jugará este domingo 14 de agosto a partir de las 15:00 horas de Chile.