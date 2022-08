Este miércoles, Alexis Sánchez fue presentado como el flamante refuerzo del Olympique de Marsella. El tocopillano firmó un contrato por dos temporadas con el equipo francés y en su primera conferencia de prensa entregó las razones para arribar a la Ligue 1.

“Es un reto para mí ganar algo acá. Jugué en Italia, España, Inglaterra y venir a Francia es un desafío. ¿Por qué acá? Un compañero mío en Inter, Lucien Aguoumé, me dijo que Marsella era el más grande de Francia. Lo pensé y dije, ‘¿por qué no?’ Haré todo lo posible por ganar algo”, manifestó el “Niño Maravilla”.

El máximo goleador en la historia de La Roja fue consultado por el recibimiento de los hinchas de su nuevo club, quienes evidenciaron sus altas expectativas por el fichaje del chileno. “La recepción me dejó muy feliz. Se ve una pasión grande y espero hacerlo de la mejor forma en la cancha”, comentó.

Luego, el futbolista de 34 años destacó su relación con los fanáticos de los clubes en los que ha estado. “Siempre me han tratado bien en todos los lugares donde he ido fuera de Chile. Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y muchas veces se quiere más lo de afuera. Son cosas lindas, que a veces llegan cuando no las esperas”, agregó.

Las declaraciones de Sánchez rápidamente trascendieron en Chile y el propio futbolista se encargó de aclarar sus dichos. “Lo dije por algunos periodistas que hablan, inventan y critican sin saber desde Chile. Ojo, no todos”, publicó en su cuenta de Instagram.

“No lo digo por mi gente ni por los niños de mi país, a los que amo y que cada vez que voy a Chile me dan amor y energía“, concluyó.

Respecto al debut de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella, éste se podría dar el próximo domingo 14 de agosto ante el Brest, por la segunda fecha de la Ligue 1. De todos modos, la poca cantidad de entrenamientos que completará antes de dicho partido podrían dejarlo fuera de la citación, por lo que su estreno podría retrasarse para el sábado 21 de agosto ante el Nantes, por la tercera jornada de la liga francesa.