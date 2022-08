Arturo Vidal sumó minutos en el triunfo 1-0 de Flamengo sobre Corinthians por la revancha en los cuartos de final de Copa Libertadores, victoria con la cual el “Mengao” selló su pase a las semifinales del certamen.

Tras el partido, el “King” se mostró emocionado por avanzar en el torneo y aproximarse a la gran final. “Estoy feliz, las cosas están saliendo muy bien desde que llegué. Hoy el equipo dio un paso gigante contra un gran rival”, indicó en diálogo con ESPN.

“Nos acercamos al sueño mío, de Flamengo y de la gente, el ser campeones de la Libertadores. Ahora a seguir trabajando, viene una semifinal muy dura. Ojalá pasar y que la copa sea nuestra”, recalcó el volante chileno sobre su anhelo de quedarse con la gloria continental.

El ex Inter de Milán se refirió además a la buena adaptación que ha tenido en el plantel del “Fla”. “Tengo una carrera larga que he logrado con mucho esfuerzo, he estado en los mejores equipos del mundo, me han tocado camarines espectaculares y eso me ha ayudado mucho. Cada vez que cambio de equipo llego con mucha personalidad y los jugadores me respetan”, comentó.

En la misma línea, el mediocampista de la selección chilena aseguró que dentro del equipo brasileño “hay cariño, los jugadores conocen mi carrera y quién soy yo. Eso se notó cuando hice un gol. La gente te lo demuestra”.

Por último, Arturo Vidal volvió a expresar su hambre de gloria Flamengo, pero no se adelanta a lo que puede pasar en el futuro de su carrera. “Tengo dos años de contrato, espero ganar todo acá y después veremos”, concluyó.