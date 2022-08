Fernando “Nano” Díaz, nuevo entrenador de Coquimbo Unido, se refirió a su anterior paso por Unión Española, el último club que había dirigido antes de ausentarse de las bancas por tres años.

En 2018, el exjugador chileno dejó su cargo como gerente deportivo del cuadro “Hispano” y asumió la banca para reemplazar al argentino Martín Palermo, quien tuvo una polémica salida del Santa Laura.

En este contexto, el estratega nacional recordó la etapa de Palermo en el elenco rojo. “Siempre he creído que esto es sin llorar, los técnicos chilenos no lloramos. Si le fue mal es por ser mal entrenador, por privilegiar su casa de representación para traer jugadores. Eso se lo hice ver”, aseguró en diálogo con El Mercurio.

Además, el “Nano” se dirigió a los otros técnicos que no tuvieron éxito en Unión Española. “Yo no soy del estilo de esa gente, que cuando les va mal van a todos los canales. No solo Palermo lo ha hecho. Se pasean diciendo que les fue mal por culpa del presidente, del gerente o de otra persona del club, sin asumir sus errores”, afirmó.

Fernando Díaz y la misión de salvar a Coquimbo

El actual DT del conjunto “Pirata” tuvo palabras para el mal momento que vive el equipo en el fondo de la tabla. “Este club no merece estar en la posición en que está. Veremos si el tiempo que nos queda para el término del torneo es suficiente para salvar al equipo”, agregó.

“La prioridad es salvar a Coquimbo del descenso. Sabemos que hay que mejorar algunos aspectos, más allá de que no se pueden trabajar todos en tan corto de tiempo. Debemos jugarnos la opción de sacar puntos en cada partido que nos queda”, cerró Fernando Díaz.