Beto Márcico advierte a Alexis Sánchez en su llegada al Olympique Marsella: “Tendrá más exigencia que la que tuvo en Italia”

En medio de la expectativa en Francia por el arribo de Alexis Sánchez como refuerzo del Olympique Marsella, Los Tenores analizaron lo que puede significar este paso para el “Niño Maravilla” con un conocedor del fútbol galo, Alberto Beto Márcico.

“Va al equipo más grande, es un equipo con historia y el único campeón de Europa en Francia. Francia tiene muchos jugadores africanos, son grandotes y rápidos. Físicamente están sobre la mayoría de las ligas en Europa, salvo quizá Inglaterra“, remarcó en el diálogo con ADN Deportes, donde enfatizó lo complejo que será para el delantero nacional el desafío.

“Comparado con Italia es una liga más baja, pero es un torneo difícil de jugarlo. Quedó demostrado con Messi en el PSG. Ahora tiene más exigencia que las que tuvo en Italia, le va a hacer un bien enorme al club, es un jugador sensacional”, recalcó el Beto Márcico, que en la década de los 80 anotó más de 60 goles por el Toulouse.

“Marsella es el primer puerto de Francia, con muchos inmigrantes que tienen una forma de vivir al fútbol diferente, intensa. Alguna vez le prendieron fuego a los coches de los jugadores. Es un equipo muy pasional. Va a tener una presión alta Alexis Sánchez, es un torneo donde puede caer cualquiera“, remarcó el hoy exjugador de 62 años.

Beto Márcico y el fútbol chileno

Como referente histórico de Boca Juniors, el exdelantero entregó su visión ante el frustrado arribo al club xeneize de Arturo Vidal. “Tuvo muchísimas posibilidades de ir a otros clubes y la situación económica que vive Argentina no es muy beneficiosa para los jugadores que vienen desde Europa. Vive uno de los momentos más difíciles en todo tipo. A veces el jugador pone eso en la balanza. Por eso no me llamó la atención que Vidal no viniera a Boca”, explicó junto con profundizar su vínculo con un excompañero de camarín.

Puntualmente se refirió a Ivo Basay, con el que compartió camiseta en Argentina. “Basay era bravisimo, además de guapo y goleador. Flaquito como se lo veía, chocabas con él y era como enfrentar a una roca. Tengo mucho respeto por el fútbol chileno, Carlos Caszely era terrible jugador“, cerró en el diálogo con Los Tenores.