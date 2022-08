Aunque han pasado poco más de cinco meses desde su salida del Leeds United, el recuerdo a la labor realizada por Marcelo Bielsa se mantiene más vivo que nunca y así lo han hecho saber los dueños del club.

A tal llega el respeto en el elenco inglés por el legado del “Loco”, quien les permitió volver a la Premier League en 2020 luego de 16 años de ausencia, que el italiano Andrea Radrizzani anunció un particular homenaje al DT.

“Le enviamos un mensaje planteándole nuestro interés de renombrar nuestro campo de entrenamiento con su nombre, con lo que Thorp Arch pasará a denominarse Centro de Entrenamiento Marcelo Bielsa”, comentó el italiano en conversación con The Athletic.

Incluso, Andrea Radrizzani fue más allá respecto al impacto que tuvo en Leeds United la gestión del trasandino. “También tengo una idea hace tiempo y que se la compartí en su momento: algún día me gustaría construir una universidad del fútbol con su nombre. Espero que siga abierto a esa propuesta”, aseguró sonriente.

🚨 Leeds plan to rename Thorp Arch as Marcelo Bielsa Training Ground, Andrea Radrizzani announces. Also wants to build a university of football in Bielsa’s honour

➕ Lots more in wide-ranging interview

📝 https://t.co/LvhdZwXKc6

📺 https://t.co/Y37k7Vg0f8@TheAthleticUK #LUFC pic.twitter.com/EQaudB7FQ7

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 5, 2022