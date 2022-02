Durante la jornada de este domingo, el Leeds United confirmó la destitución del entrenador Marcelo Bielsa, quien dejará la banca del equipo tras más de tres años de proceso donde consiguió ascender al club a la Premier League.

Luego de anunciarse la noticia, algunos jugadores del cuadro inglés que compartieron con el “Loco” en las últimas temporadas entregaron sentidas palabras en sus redes sociales para decirle adiós a su ahora ex DT.

Patrick Bamford, delantero y la principal carta de gol del Leeds en la era de Bielsa, señaló: “Gracias. El hombre que cambió todo para todos”.

Por su parte, Pascal Struijk, defensa y canterano de los “Whites”, despidió al técnico rosarino indicando “gracias por todo Marcelo, en estos últimos 4 años me has ayudado a crecer hasta convertirme en el jugador que soy ahora. Me has enseñado tanto y lo apreciaré por siempre”.

El zaguero alemán Robin Koch le agradeció al “Loco” y manifestó la alegría “de poder trabajar contigo y aprender de ti”.

Liam Cooper, central del Leeds y uno de los más cercanos a Bielsa, dedicó un emotivo mensaje al argentino: “Uniste un club, una ciudad y un equipo que no va a ninguna parte. Estaré eternamente agradecido por todo lo que usted y su personal hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club de nuestra era. Gracias Marcelo”.

Mientras que el volante Mateusz Klich también se pronunció en sus redes sociales para despedir al ex técnico de La Roja: “Gracias Marcelo por todo”.

