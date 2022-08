Revelan por qué se frustró el fichaje de Marcelo Díaz por Universidad de Chile

Rodrigo Goldberg, ex director deportivo Azul Azul, reveló en conversación con TNT Sports los motivos por el cual no fichó Marcelo Díaz y Mauricio Isla por los azules en aquella época.

Sobre el actual futbolista de la UC, indicó que “tengo la información que no lo querían algunas personas en la U en ese momento. Desconozco cómo es el tema económico en este caso en particular. Cuando un jugador de esa talla quiere venir a tu club uno hace y deshace por hacerlo posible, pero muchas veces chocas con intereses de adentro que no te permiten hacerlo. Intereses de personas que para afuera dicen una cosa y adentro hacen otra”.

Respecto de Díaz, Goldberg afirmó: “Me junté con él dos o tres veces, teníamos una posibilidad, pero llegó un minuto que cuando lo propusimos fue ‘no, no, no y no’. Ya habíamos cambiado de una presidencia a otra, era lógico que venían los nuevos controladores y no querían a nadie.

En esa línea, cerró diciendo que “era mucha la distancia que había, pero se podía hacer algo, estaba la posibilidad. Lamentablemente, de adentro nos bajaron el dedo y no se pudo”.

Como se aprecia, ambos estuvieron muy cerca de llegar a la U, aunque finalmente terminaron optando por otro camino.