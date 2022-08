José Pedro Fuenzalida plantea el fin de su carrera deportiva: “Probablemente este año sea el último”

Con 37 años y consagrado como un referente histórico de la UC, José Pedro Fuenzalida expresó ya sus deseos de ponerle final a una carrera deportiva que le ha permitido ganar seis torneos nacionales con el elenco de la franja.

Con sus pasos por Colo Colo, O’Higgins de Rancagua y Boca Juniors, además de ser parte de la selección chilena, el “Chapa” puntualizó que ya ve como inminente el cierre de su presencia en el alto rendimiento.

“Probablemente este año sea el último. En la UC cumplí una etapa por todos los años que llevo, por la responsabilidad que asumí en lo que quiero que sea el club: que siga creciendo, ganando cosas. Es una linda etapa para cerrar estos siete años que llevo desde que llegué la ultima vez. Puede ser lo último”, aseguró José Pedro Fuenzalida en conversación con El Mercurio.

Al momento de explicar su determinación, el capitán cruzado fue claro. “Es un proceso natural. Hemos tenido años de mucha exigencia, de autoexigencia, de querer ganar, salir campeones siempre, de no aflojar nunca. Hay momentos en que uno va perdiendo esa energía por un desgaste natural de los años y ya no se puede contagiar como siempre lo hice y como siempre he querido hacerlo. Además tengo cuatro hijos, van creciendo, y quiero estar más tiempo con ellos”, sostuvo el lateral.

Todo en la previa del choque en que la UC visitará este sábado a Everton en Viña del Mar, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2022, donde el veterano lateral asoma como parte de la oncena titular preparada por Ariel Holan.