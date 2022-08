Gustavo Quinteros emplaza al Presidente Boric por los aforos en el fútbol: “Creemos que es injusto”

En la previa al duelo de este domingo ante Deportes Antofagasta, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, enfocó parte de sus declaraciones en torno a las quejas expuestas por el club en torno a un aforo que apenas le permite llevar 10.000 personas al Monumental.

“Sólo permiten que venga un cuarto de la capacidad de los estadios cuando todos los fines de semana hay teatros, recitales y boliches bailables llenos, sin separación”, apuntó en torno a la situación sanitaria del país, apuntando directamente a la máxima autoridad del país.

“Es un llamado al Presidente Boric, que es un hombre de fútbol. Creemos que es injusto y no debería haber esa diferencia con el fútbol respecto de otras instancias de la sociedad. Es una medida que el presidente debería rever para que el fútbol no sea perjudicado”, explicitó Gustavo Quinteros, que busca el mejor ambiente posible de cara al desafío del domingo en el Monumental.

“Para nosotros es una final, más allá que Deportes Antofagasta no esté arriba en la tabla. No estoy pensando en cuándo puede ser campeón Colo Colo, sino que vamos día a día y siempre pensando en el próximo partido como el más importante”, explicó.

Gustavo Quinteros y el momento de Colo Colo

El DT argentino del Cacique destacó el avanzar para tener más variantes de cara al resto de la temporada. “Es importantísimo, trabajamos para recuperar jugadores. Gabriel Costa está habilitado, Emiliano Amor y César Fuentes están en etapa de recuperación avanzada. Marco Rojas se está preparando físicamente para aguantar un ritmo de partido, viene de estar parado, estaba de vacaciones y eso hace que el jugador tarde en su preparación”, explicó, aunque advirtió el foco que debe tener el club para resguardar el plantel.

“Hay que ir cuidando a Juan Martín Lucero, puede estar la mayor cantidad de minutos posibles, pero otro como él no tenemos. En otras posiciones sí tenemos variantes a pesar de las lesiones y la salida de Solari”, explicó, junto con recalcar que cuenta con Gabriel Suazo pese a los rumores que lo vinculan al fútbol de Turquía.

“Por supuesto que va a tener posibilidades de emigrar, pero no me han comunicado ninguna oferta oficial por él. Está en plena etapa de renovación de contrato, no tengo dudas que está contento en Colo Colo, ama este club y va a terminar arreglando. Si llega alguna oferta se tomará alguna decisión, pero está muy metido en el día a día y los partidos, está en un gran momento y esperamos contar con él para lograr nuestros objetivos“, cerró el técnico albo.