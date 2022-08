El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, dialogó con Los Tenores de la Tarde respecto a la inclusión del Estadio Monumental en la candidatura para el Mundial de 2030, los trabajos por la renovación de jugadores albos y los cuestionados aforos en los estadios del fútbol chileno.

El extimonel de Blanco y Negro se refirió a las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien confirmó que el recinto en Macul es una de las posibles sedes de la candidatura de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para albergar la Copa del Mundo.

“Habla muy bien del estadio y nos llena de orgullo. Estamos seguros que es el recinto que tiene la mejor conectividad en Santiago actualmente. Lógicamente, esto reafirma el hecho de que tenemos que hacer una remodelación, pese a que tiene muchas cosas avanzadas“, manifestó.

A comienzos de julio, el CSyD anunció una inversión cercana a los 350 millones de pesos para la modernización del estadio, dinero que sería usado en mejorar los accesos, arreglar baños y actualizar sectores para personas con movilidad reducida. En cuanto a esto, Valladares reconoció que fue un avance importante, pero el estadio requiere trabajos mayores, los que se deben realizar en conjunto con la concesionaria que controla al club.

“Es un puntapié inicial, pero hay que seguir avanzando en otros mínimos, poder mejorar el estado de la cancha y otros sectores del Monumental más allá del coliseo. Eso es algo que tiene que ser con acuerdo entre el CSyD y Blanco y Negro, y estamos dispuestos para ello“, aseguró.

Otro de los puntos abordados por Valladares fue el aforo en los estadios, que desde mayo se mantiene limitado por la autoridad sanitaria. “Es una medida que no entendemos, nos parece que no existe un criterio entre los distintos recintos. En el Monumental se ha jugado con no más de un 25% de su capacidad y otros estadios han tenido prácticamente el 90% del total”, cuestionó.

“Tampoco nos parece concordantes los criterios que se utilizan para otros eventos masivos como recitales u otros deportes en espacios cerrados. No existe ningún sustento para mantener esta medida y esperamos que se pueda modificar“, complementó.

Las intenciones de la dirigencia por renovar contratos

En la conversación con Los Tenores de la Tarde, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo analizó los trabajos de la directiva alba por extender el vínculo de algunos jugadores que terminan contrato.

En primer lugar, el dirigente se refirió al caso de Juan Martín Lucero, delantero argentino que arribó al club cuando Valladares era el mandamás de Blanco y Negro.

“Fue una contratación que ha dado muchos frutos y estamos muy contentos por ello. Fue un trabajo muy arduo que lideró Daniel Morón y que pudimos encabezar. Colo Colo necesitaba un goleador de fuste que marcara diferencia y nos parece lo más indicado que se pueda comprar el pase“, manifestó.

Por otro lado, Valladares comentó la situación de Gabriel Suazo, quien finaliza su contrato al término de la temporada 2022 y su representante busca opciones para que llegue al fútbol europeo.

“Es un futbolista formado en casa y un orgullo para el club. Ha hecho toda su carrera en el club, es nuestro capitán y nosotros creemos que no hay que frenar el desarrollo de los jugadores y que puedan partir al extranjero, idealmente dejando ingresos importantes a la institución. Esperemos que se pueda dar al término del torneo“, apuntó.

Además, el directivo mostró interés en que Maximiliano Falcón continúe en el Monumental. “Ha dado mucho por el club y ha crecido mucho. Estuvo en los peores momentos y ha obtenido los títulos de la Copa Chile y la Supercopa. Él se ha transformado en un puntal de la defensa y ojalá que se pueda blindar y mantener en Colo Colo por mucho tiempo más“, sostuvo.

Por último, Edmundo Valladares fue consultado por su exclusión de las invitaciones para el Superclásico en Talca, ya que Blanco y Negro aseguró que ya no había lugares disponibles. Respecto a esta situación, el dirigente evitó polemizar.

“Lo importante es que el CSyD tiene un lugar y es parte de la institucionalidad y lo deseable es que siempre esté considerado. Es un espacio que tiene más que ganado”, concluyó.