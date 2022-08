Día clave para Alexis Sánchez: Felicevich llega a la sede del Inter para definir el futuro del chileno

Alexis Sánchez vive horas claves para definir en dónde jugará la temporada 2022/2023 que se avecina en Europa. El tocopillano sigue entrenando como jugador del Inter de Milán, sin embargo, su salida del club italiano está cada vez más cerca de concretarse.

Durante la mañana de este miércoles, el representante del “Niño Maravilla”, Fernando Felicevich, llegó a las oficinas del cuadro “Nerazzurri” para aclarar la situación del delantero, quien busca rescindir su contrato que tiene duración hasta junio del 2023.

Mediante un video viralizado por medios italianos, se registró el momento en el cual el agente argentino ingresó a las instalaciones del conjunto lombardo, todo esto en medio de las informaciones que vinculan al goleador de La Roja con el Olympique de Marsella.

L’agente di #Sanchez è stato in tarda mattinata in sede all’Inter per la risoluzione: ancora qualcosa da limare, ora la dirigenza è andata ad Appiano ⚫️🔵 pic.twitter.com/bGvbQ497EM

— Daniele Mari (@marifcinter) August 3, 2022