Marcelino Núñez es oficializado como nuevo jugador del Norwich: “Mi meta es consagrarme acá”

Este martes, el Norwich City anunció oficialmente el fichaje de Marcelino Núñez, quien deja a Universidad Católica y firma contrato con el cuadro inglés por los próximos 5 años.

A través de sus redes sociales, el equipo que milita en la segunda división inglesa remarcó que el joven volante es “nuestro primer chileno”.

Además, los “Canarios” conversaron con el mediocampista nacional, quien expresó su emoción por arribar a su primer club fuera de Chile. “Estoy contento de poder llegar acá e ir mejorando mi rendimiento”, indicó.

El formado en la UC se describió como jugador y señaló: “Me gusta mucho encarar harto, llegar siempre al área rival y convertir goles. Me caracterizo mucho en los balones parados. Es mi fortaleza. También rematar fuera del área. Eso pueden esperar de mí”.

El ahora ex “cruzado” también recalcó que fue “un sueño poder estar con la Generación Dorada en la selección, eso me ayudó mucho en mi carrera. Ahora se refleja al llegar al Norwich. Mi meta es consagrarme acá y demostrar todas las cosas que he trabajado”.

“Estoy emocionado, esperando el momento de debutar y conocer a mis compañeros dentro de la cancha”, concluyó Marcelino Núñez en sus primeras palabras como jugador del Norwich City.

💬 “I like to get into the box, I like to go for goal!”

🇨🇱 #WelcomeNunez 🇨🇱 | #NCFC pic.twitter.com/RWjyy0sRHu

