Jason Silva y sus problemas que lo sacaron del fútbol: “Quería hacer plata fácil”

Justo en la previa de un nuevo Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo, Jason Silva volvió a hacer noticia, pero no por los comentados recuerdos que dejó en el partido más importante del fútbol chileno, si no que por una nueva oportunidad que tendrá en el fútbol nacional.

El pasado jueves fue oficializado como refuerzo en las redes sociales del Real San Joaquín de la Segunda División Profesional. Será la sexta camiseta en el fútbol chileno que vestirá, tras sus pasos por Palestino, Colo Colo, Deportes Antofagasta, Unión La Calera y San Marcos de Arica.

Este sábado, en conversación con AS Chile, hizo un repaso por su carrera y los problemas delictuales que tuvo en el pasado: “salí de mis problemas, ya pagué lo que tenía que pagar y se me dio esta bonita oportunidad. Tengo 31 años y esta es una chance para que la gente vea que uno se dedicará al fútbol”, partió diciendo.

Los problemas de Jason Silva

Cabe recordar que Jason Silva marcó pauta hace algunos años cuando fue detenido por manejar en estado de ebriedad tras dejar San Marcos de Arica.

Pero los problemas más graves vendrían más tarde cuando fue detenido en medio de un operativo de la PDI, instancia donde fue vinculado a una banda delictual que realizaba “portonazos” y “encerronas”.

“Tener mucho tiempo libre, tomar malas decisiones, no estar bien enfocado. Y el no estar generando el dinero que uno hacía a diario… Eso te lleva a querer hacer plata fácil. Pero, como te digo, yo ya pagué. La gente me puede cuestionar, me puede criticar o algo, pero yo ya pagué lo que tenía que pagar y todos merecemos una oportunidad”, esgrimió el ex volante de Colo Colo.

Insistió en que: “me dediqué a cometer errores. Pero bueno. Ahí, en los errores, en los tropiezos, llegó la familia y me acogió, porque fueron momentos complicados, muy difíciles. Mi familia está contenta por esta nueva oportunidad”, aseguró Jason Silva.

El Superclásico y Colo Colo

Este domingo, Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras en una nueva versión del Superclásico nacional, encuentro que Jason Silva jugó, pero dejando malos recuerdos: “siempre va a estar marcado. Fue una cosa de haber ganado, de haber quedado a tres puntos de salir campeón, algo que conseguimos a la semana siguiente”, dijo.

“Pero fue una cosa del momento, jamás fue planeado. Por eso también me castigaron cinco o seis fechas, y me perjudicó en la renovación en el club. Pero bueno… Ya se hizo, ya se cometieron los errores y ahora hay que mirar para adelante y hacer las cosas bien”, esgrimió el volante del Real San Joaquín.

Al cerrar, comentó la opción de volver a Colo Colo: “no, ya no. Sí quiero llegar a Primera, y para eso estamos trabajando, poniéndonos bien físicamente, futbolísticamente. Gracias a Dios estamos bien y no se ha perdido nada. Espero llegar a Primera, que es lo que más quiero, para que mis hijos me vean jugando en la tele. Espero que se pueda dar pronto”, finalizó.