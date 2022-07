Felipe Méndez lamenta la forma en que se fue Unión Española a Rusia: “No pude ni despedirme de mis compañeros”

El volante nacional Felipe Méndez conversó desde Rusia con Los Tenores tras ya haber sido oficializado como nuevo jugador del CSKA Moscú, donde aprovechó de aclarar cómo se dio su traspaso al fútbol europeo.

“Cuando surgió la oportunidad de venir acá, tuve otras chances pero eran préstamos. El club sólo estaba dispuesto a vender y el CSKA Moscú si quiso comprar mi pase. Es atractivo para mi venir a jugar al fútbol europeo, era una de mis metas. Espero consolidarme y jugar muchos partidos”, apuntó el mediocampista, que aprovechó el diálogo para lamentar la forma en la cual se fue de Unión Española.

“Me voy muy triste del club, no me merecía algo así. Fue algo muy doloroso, por el momento en que se está dando mi salida. Lo más correcto era despedirme en cancha, jugando. No pude ni despedirme de mis compañeros. Estoy bajoneado en ese sentido por la situación que se dio, pero tengo que dar vuelta la página y enfocarme acá”, confesó Felipe Méndez, que aclaró rumores en torno al hecho que hubiera tenido que comprar su pase para llegar a Rusia.

“Al principio era una de las opciones, pero finalmente fue un acuerdo entre clubes y no tuve que intervenir (…) El club al principio no había aceptado la oferta y estaba complicado ese tema, me hubiese gustado despedirme jugando. La gente cree que me fui por la puerta de atrás“, comentó el jugador de 22 años.

Felipe Méndez y la vida en Rusia

El ya ex Unión Española planteó cómo espera afrontar jugar en un país con un clima e idioma complejos. “Llega mi novia, con ella voy a estar gran parte de mi estadía. Me han dicho que el clima es diferente al de Chile, pero voy a tener que adaptarme lo más rápido posible”, apuntó desde Moscú.

Todo sumado a los problemas que, en teoría, implica vivir en un país en guerra, considerando el conflicto con Ucrania. Líos que descartó el jugador. “He podido conversar con los sudamericanos del club, de a poco me he ido acomplando al grupo. Acá esta todo normal, la gente vive su día a día tranquilo. Da miedo el frío y el idioma, pero debo adaptarme lo más rápido posible“, planteó, además de poner sus metas por su primera experiencia en Europa.

“Vine para seguir ganandome un lugar en la selección también, es para lo que voy a trabajar día a día. Para eso tengo que jugar acá y, si lo logro, me abrirá las puertas de la selección“, comentó junto con agradecer el apoyo de los hinchas de Unión Española tras su salida del club.