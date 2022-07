Matías Rodríguez desclasifica que pudo volver a la U este año: “Me quedé esperando en el hotel para hacerme los exámenes médicos”

Presente en Chile por trámites personales, el ex lateral de la U de Chile, Matías Rodríguez, conversó con Los Tenores en la semana del Superclásico, instancia donde aprovechó de reconocer su frustrado regreso al cuadro azul.

A fines del año pasado se habló de su nombre como opción para reforzar al club, situación que lo tuvo hasta en el país a la expectativa de sumarse al entonces equipo dirigido por el colombiano Santiago Escobar.

“Fue todo real, yo incluso estaba en el hotel en Santiago esperando que me mandaran a hacer los exámenes médicos. Todavía no entiendo por qué se cayó la llegada. Eso me afectó bastante, pero el equipo donde estaba en Argentina me quiso incorporar nuevamente y pude ahogar un poco las penas ahí. Estando tan cerca, uno se ilusiona, pero quedamos en la puerta“, apuntó Matías Rodríguez.

“La intención de volver era jugar este año y retirarme en diciembre, pero pasaron varias cositas por lo que no se pudo dar. Fue un claro mensaje como para pensar “acá era”. Lo manejé directamente con una persona del club, explotó el directorio y mi incorporación dejó de ser prioridad. Me traían de central, estaban jugando ahí en Defensa y Justicia“, reconoció el defensa más goleador en la historia de la U de Chile.

Matías Rodríguez y su visión del Superclásico

Ya lejos de las canchas, pero enfocado en proyectarse en la gestión deportiva y eventualmente como entrenador, pues termina el curso a final de año, analizó la racha de nueve años con que los azules llegan a este compromiso sin haber vencido a Colo Colo.

“Los años que han pasado sin ganar se hacen cada vez más pesado, pero tirando buena vibra para que los chicos puedan disfrutar un buen clásico. Sería un envión anímico muy grande para el club y los que integran el plantel este triunfo”, enfatizando su “receta” para ganarle a los albos y lamentando a la vez los problemas en torno a la localía de la U de Chile para este encuentro.

“En estos clubes la presión siempre existe. La respuesta obvia es hacer más goles que el otro, pero lo ideal es minimizar los errores cuando estás en ventaja. Lo mejor es tratar de jugar lo más lejos posible del arco propio, aunque sin desprotegerse (…) Influye no tener estadio, es fundamental tener un lugar. Lamentablemente no se ha podido dar en los últimos años para el club, no está bueno que un club grande salga donde se lo acepte para jugar. Creo que afecta y ojalá se pueda resolver rápido”, remarcó Matías Rodríguez, que cuestionó el momento que atraviesa su ex equipo en los últimos años.

“Los problemas dirigenciales te pueden influir en contra. Uno sentía que a la U le perdieron el miedo como equipo grande con los malos resultados y las malas decisiones, todos son parte de que el club no haya podido levantar hace años y estar peleando en la parte baja“, enfatizó, junto con recordar sus mejores Superclásicos.

“Me quedo con el que dimos vuelta para ganar 2-1 con gol de Rivarola, aunque no jugué. Personalmente, destaco el 5-0, fue el mejor clásico por cómo se dio. De todas formas, tengo la cuota pendiente de no haber ganado en el Monumental, es lo único que me puedo recriminar”, cerró.