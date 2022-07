Quinteros abre la puerta a su salida de Colo Colo: “Después de noviembre, si viene un club grande una selección, veré las posibilidades”

En la conversación con Los Tenores, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a una serie de rumores durante el mercado de fichajes en torno a la opción de asumir la banca de Chile antes de la llegada de Eduardo Berizzo o que habría sido sondeado para reemplazar a Ricardo Gareca en Perú.

Situaciones que el entrenador albo buscó aclarar. “Tuve la posibilidad, un sondeo mas que charla por una selección sudamericana. Después me llamaron varias personas ofreciéndome dirigir un club a mitad de año, pero siempre dije que año. Sólo hubo una selección que me preguntó, a la que dije que antes de noviembre no pensaba salir de Colo Colo“, apuntó, junto con descartar la chance de ir a dirigir a los del Rímac.

“No me habló nadie de la selección de Perú, pero sí hubo otra federación del fútbol sudamericano que preguntó. Lo que tengo claro es que tengo que lograr el titulo o intentarlo hasta el final, para eso vine a este club. Después, si viene un club grande o una selección, abriré las posibilidades, pero la prioridad la tiene Colo Colo. Si consigo el contrato se renueva el contrato, pero hay una cláusula de salida. Dependerá de muchas cosas, ver si podemos pelear algo más a nivel internacional”, explicó Gustavo Quinteros, abriendo la chance de salir de Colo Colo.

De todas formas, reconoció su comodidad respecto a su permanencia en Chile y lo complejo que podría ser transformarse en el “Alex Ferguson” albo. “Es muy difícil, siempre hay un desgaste con la gente, la exigencia del fútbol es muy grande y capaz algún jugador ya no me quiera ni ver. Me gustó mucho este país, estoy en un equipo grandísimo y también en Católica, otro equipo grande. Mi familia cuando viene está contenta acá (…) He dirigido en varios países y siento mucha felicidad por dirigir este club, estar en Santiago. Siempre hay cosas que nos pueden hacer más felices, sería fantástico pelear la Libertadores, con un proyecto ambicioso de muchas partes.

Quinteros y otros temas de Colo Colo

Durante la charla, el técnico del Cacique aclaró otro rumor: la chance que habría tenido de traer a Jorge Valdivia, el nuevo Tenor de ADN Deportes, para jugar por Copa Chile. “Siempre tuvimos la intención de buscar que Valdivia, Paredes, Fernández, entre otros, tuvieran su despedida a lo grande en el club, vimos la manera de ver cómo jugar con público. Rondó por mi cabeza eso, para despedirse como grandes, se lo comenté a Paredes el otro día. No tengo duda que cualquiera de ellos en 30 minutos puede demostrar toda su calidad, pero se sacó de contexto y se entendió como que lo quería de refuerzo”, comentó entre risas.

Además, intentó entregar calma en torno a las negociaciones con los futbolistas que culminan su contrato con el club en diciembre. “Estoy esperando a terminar la temporada para conversar con los dirigentes. Le comenté a uno de los jugadores que termina contrato a fin de año, me encantaría que todos se queden y ajustar en algunas posiciones. Todos merecen continuar. Primero hay que conseguir el objetivo, asegurar la continuidad y luego ver si todo el plantel se queda una temporada más“, planteó, además de destacar al último refuerzo, Marco Rojas.

“Me sorprendió, es lo que vimos en los videos. Es rápido, hábil, inteligente para asistir. Juega bien como extremo por derecha y también por dentro. Tenemos características distintas. No es fácil jugar en este club, no estar pendiente de un montón de circunstancias donde es diez veces más notorio todo”, explicó junto con hacer una valoración respecto del momento más complejo que vivió desde su arribo al club: la pelea por evitar el descenso albo.

“Fueron los meses que más crecí desde que soy entrenador, con un grupo de jugadores que tenía muchas ganas y mucho compromiso pero que no se le daban los resultados. Tuvimos que cambiar un poquito la idea. Ahora presionamos mucho arriba, jugando lejos de nuestro arco, y en ese entonces no jugábamos como equipo grande para ganar confianza y mantener nuestro arco en cero. Aplicamos coaching y muchas cosas para sumar. Fue como ganar un título”, sentenció el DT de Colo Colo.