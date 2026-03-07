;

En solo 129 minutos: registran cuatro temblores con el mismo epicentro en la zona norte de Chile

Revisa acá la magnitud y el lugar donde fueron registrados por el Centro Sismológico Nacional.

La tarde y noche de este sábado, la Región de Atacama fue escenario de una serie de movimientos telúricos que llamaron la atención por darse en el mismo lugar.

Según los reportes del Centro Sismológico Nacional, se registraron cuatro temblores localizados prácticamente en el mismo sector, con epicentros situados entre 40 y 47 kilómetros al suroeste de Huasco.

Cronología de la actividad sísmica

La secuencia de eventos se desató a las 19:55 horas con el sismo de mayor intensidad, que alcanzó una magnitud de 4,7 y tuvo su epicentro a 47 kilómetros al suroeste de la mencionada localidad costera.

Posteriormente, el Centro Sismológico Nacional detectó tres réplicas o eventos menores en la misma zona:

  • 20:59 horas: Sismo de magnitud 3,0, ubicado a 40 kilómetros al suroeste de Huasco.
  • 21:06 horas: Sismo de magnitud 3,2, localizado también a 40 kilómetros al suroeste de la comuna.
  • 22:01 horas: El último evento registrado, de magnitud 2,8, situado igualmente a 40 kilómetros de Huasco.

Dada a baja magnitud de los movimientos, no han reportado daños a infraestructura ni alteración de servicios básicos a raíz de estos movimientos.

La recurrencia de los epicentros en un mismo punto geográfico es monitoreada por los organismos técnicos para determinar la evolución de esta actividad en la placa tectónica de la zona norte.

