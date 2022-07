DT del Manchester United sigue sin saber de Cristiano: “No puedo esperar a ver si Ronaldo viene”

La continuidad de Cristiano Ronaldo en Manchester United aún está en duda, pese a que mantiene contrato vigente con el club. En el cuadro inglés siguen esperando que el delantero aparezca en los entrenamientos, ya que, según informó a la dirigencia, por “asuntos personales” no puede participar de la pretemporada hasta el momento.

En este escenario, el técnico de los “Diablos Rojos”, Erik ten Hag, se refirió a la situación del astro portugués y aseguró que aún no tiene certeza de lo que ocurrirá con él, sin embargo, reconoció que están las puertas abiertas si es que decide regresar al plantel.

“La situación es la misma que la semana pasada. Quizá preocupado no sea la palabra correcta. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Estoy enfocado en eso. No puedo esperar a ver si Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos en el equipo”, indicó en rueda de prensa.

Todo apunta a que “CR7” busca su salida de Old Trafford, luego de que el club no pudo clasificar a la próxima Champions League. Por lo mismo, Erik ten Hag dejó claro que requiere incorporar más refuerzos.

“Necesitamos más opciones. No se trata solo de crear un equipo, necesitas una buen plantilla para obtener resultados al final de temporada. Así que tenemos que fortalecer aún más el equipo y estamos mirando, pero también necesitamos a los jugadores correctos”, complementó el DT de Manchester United.