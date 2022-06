Cristiano Ronaldo explora sus opciones para salir del Manchester United. El portugués mantiene contrato con el equipo que lo lanzó al estrellato por una temporada más, pero el irregular rendimiento del equipo en la campaña pasada y la falta de refuerzos de renombre complican su continuidad en los “Red Devils”.

El futbolista de 37 años regresó a Old Trafford en agosto de 2021 luego de su paso por la Juventus. En su vuelta, el equipo que viene en caída en el fútbol inglés tuvo una discreta actuación y finalizó en la sexta posición de la Premier League, fuera de la clasificación a Champions League.

Según el diario AS, el representante de CR7, Jorge Mendes, se reunió con personeros del Chelsea para evaluar un eventual fichaje del portugués en el equipo londinense. Este contacto habría molestado a la dirigencia del Manchester United, que habría insistido en que Ronaldo no está a la venta en el actual mercado de fichajes.

En tanto, Fabrizio Romano, periodista italiano especialista en los traspasos europeos, agregó que el luso no es tajante con su decisión de salir del equipo. Según informó, el atacante tiene una buena opinión del nuevo entrenador de los “Red Devils, el neerlandés Erik Ten Hag. Sin embargo, la falta de ambición en la búsqueda de refuerzos para el plantel desmotivaría al exjugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo situation. #MUFC

▫️ Man Utd insist he’s not for sale, as they want him for next season.

▫️ Mendes discussing with clubs to explore options, Bayern said no.

▫️ Cristiano likes ten Hag but wants to see ‘ambition’ on the market.

📲 More: https://t.co/l3xIiHLO5G pic.twitter.com/6a5Xh1rQo9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022