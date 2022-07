Un violento episodio se vivió este viernes en Argentina. En la previa del partido entre San Martín de Tucumán y Atlanta, válido por la fecha 25 de la Primera Nacional, barristas tucumanos atacaron a tiros a dirigentes, hinchas y periodistas partidistas del equipo rival.

Según expuso Andrés Alaluf, directivo de Atlanta y periodista de TyC Sports que estuvo presente en la agresión, los dirigentes y simpatizantes del club compartían en un domicilio privado al momento de la arremetida.

“Estábamos en un almuerzo, adentro de la casa del presidente de la peña de Atlanta. Pasamos a la vereda porque hacía calor, como 28 grados. Aparecieron estos 15 animales, que ni animales son, son forajidos. Todos en motos, de a dos por cada una, y disparando, con la amenaza de que ‘acá no se jode’ y ‘aguante San Martín’“, comentó Alaluf al canal en el que trabaja.

El periodista agregó que forcejeó con uno de los violentistas y estuvo cerca de ser impactado por una bala. “Tenía la camiseta de Atlanta puesta y uno me la robó y me quiso robar el celular también. Cuando me quitó la camiseta, me disparó. Si me daba, hoy no estaría hablando con ustedes”, relató.

A raíz de lo ocurrido, el club de Villa Crespo condenó la situación y aseguró que incluso había niños al momento del ataque. En tanto, miembros de la comisión directiva del “Santo” acudieron al recinto hospitalario al que llegaron los heridos por la agresión.

Pese a la grave situación, que no dejó víctimas fatales, el compromiso entre San Martín de Tucumán y Atlanta no fue suspendido y se jugará este viernes 22 de julio a las 20:10 horas de Chile, tal como estaba programado.