Mario Salas le baja el perfil a la salida de Pablo Solari en Colo Colo: “Tienen jugadores para suplirlo a la misma altura o incluso más”

El entrenador de Huachipato, Mario Salas, anticipó este jueves en conferencia de prensa el duelo donde este sábado el elenco acerero visitará a su ex club, Colo Colo, por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022.

“Lo más importante es hacer un partido donde tengamos el control del partido. Frente a un equipo como Colo Colo es dificil y probablemente no tendremos la posesión del balón. Debemos hacer lo que nuestro plan tiene delineado para ese partido, no debemos olvidarnos de nuestras formas e ideas pero entendiendo que es un partido recontra complicado. Uno apela a que los niveles de concentración de los jugadores estén a un nivel superior”, aseguró el entrenador del elenco sureño.

Una de las cosas que marcará el encuentro en Pedreros es que será el primero como locales en que el líder del Campeonato Nacional 2022 no contará con Pablo Solari, vendido a River Plate. Un factor que Mario Salas analizó desde otra perspectiva.

“La salida de Pablo Solari es importante para Colo Colo, un jugador titular y que era importante en el andamiaje del club. Va a sentirse, sin duda, pero Colo Colo tiene jugadores que pueden suplirlo perfectamente, a la misma altura o incluso más, y tenemos que estar preparados para eso. Más que preocuparnos de su salida, es saber quién va a ocupar su puesto“, explicó el “Comandante”.

Mario Salas y la compleja segunda rueda de Huachipato

En las tres jornadas que van de los choques de revancha del Campeonato Nacional 2022, los acereros aún no conocen de triunfos luego de igualar con Curicó Unido y Audax Italiano, además de perder con O’Higgins.

Todo en medio de problemas derivados de las lluvias en la Octava Región como para desarrollar sus prácticas. “Nos han tocado semanas donde no hemos podido entrenar en nuestra cancha, debiendo hacerlo en sintética sin alcanzar a hacerlo normalmente. Son situaciones que tenemos que aceptar, no sería bueno plantearlo como excusa. Espero que el equipo esté a la altura, lo ha estado en los últimos partidos y los resultados no se han dado, pero su respuesta futbolística ha sido buena”, apuntó.

El duelo entre Colo Colo y Huachipato está programado para las 17:30 horas de este sábado, con transmisión de ADN Deportes.