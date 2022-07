La expectativa entre ex cruzados por el eventual regreso de Nicolás Castillo: “Si hay un lugar donde puede renacer, es en la UC”

Siguen las dudas en las últimas horas en torno a las chances reales de Nicolás Castillo para volver a la UC luego de la serie de problemas médicos que han afectado su continuidad deportiva.

Según información de ADN Deportes, el delantero no está descartado, pero el cuerpo médico de los cruzados solicita el desarrollo de más testeos médicos para estar seguros en relación a si podrá ser considerado de manera continua por el DT Ariel Holan.

La idea en la UC es recuperar físicamente a Nicolás Castillo y hacerle una pretemporada especial para tener al atacante en plenitud de condiciones de cara a la temporada 2023. De todas formas, es el desarrollo de esos examenes para tomar una decisión final.

Desde la trombosis que sufrió en 2020, cabe recordar que el jugador de 29 años demoró 1 año, 5 meses y 14 días hasta que pudo volver a las canchas, tras lo cual dejó el América para tener pasos poco destacados por el Necaxa de México y el Juventude de Brasil. De hecho, en aquellos clubes sólo alcanzó a jugar siete partidos, tres de ellos amistosos.

El respaldo a la llegada de Nicolás Castillo

En ADN Deportes conversamos con ex jugadores de la UC, quienes valoraron la chance de que el ex seleccionado nacional vuelva al elenco precordillerano.

“Sería importante tener un retorno a su club. Tiene una carrera hecha en la UC, la gente lo quiere mucho ahí. En estos momentos, después de lo que vivió no ha tenido continuidad, sería una inyección anímica para él. Estará feliz acá y puede relanzar su carrera. Sería muy lindo volver a verlo en la UC”, aseguró Roberto Gutiérrez.

En tanto, Hans Martínez descartó que los conflictos que tuvo por redes sociales en su minuto con uno de los referentes del plantel, José Pedro Fuenzalida, sean impedimento para su arribo.

“Soy partidario de su llegada, es muy grato que se le de esta oportunidad. Va a hacer todo lo posible para hacer lo que la UC requiera de él, no va a querer ser un jugador más sino alguien determinante. Si tuvo conflictos, espero sean lo bastante adultos para que no haya problemas. Si hay un lugar donde puede renacer es en Católica“, explicó el ex defensa.