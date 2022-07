Luciano Aued y la posible llegada de Castillo a la UC: “Tiene una linda historia con la institución”

Los caminos de Nicolás Castillo y la Universidad Católica están cerca de volver a unirse. Tras deambular por varios equipos tras superar sus problemas médicos que tuvo en el América de México, el ariete podría volver a la UC en las próximas horas.

De ello, sin entrar en muchos detalles, habló Luciano Aued. El volante de los “cruzados” y símbolo del club, comentó la posibilidad cierta de que el ariete vuelva a la precordillera.

“De supuestos no hablo nunca, ni de refuerzos, eso es un tema que maneja José María Buljubasich y el club”, partió diciendo en conferencia de prensa.

Sin embargo, Luciano Aued aseguró sobre Nico Castillo que: “es una persona muy querida en el club, tiene una linda historia con la institución y lo ha representado muy bien, pero mientras no se dé no me gusta opinar”, esgrimió el volante.

Cabe recordar que la UC continúa buscando jugadores antes de que cierre el mercado de pases. Aquello para suplir la salida de Diego Valencia que se fue a la Salernitana de Italia y la grave lesión de Cristián Cuevas.

Nicolás Castillo se someterá a exámenes médicos este lunes para definir su regreso a la UC https://t.co/2YJ0cwzVcM pic.twitter.com/YUobiCoBVr — Radio ADN (@adnradiochile) July 18, 2022

La reciente salida de Diego Valencia al Salernitana, sumada a las de Diego Buonanotte (Sporting Cristal) y Bruno Barticciotto (Palestino), y las lesiones de Clemente Montes y Cristián Cuevas, provocaron un déficit de futbolistas en ofensiva para el cuadro cruzado.

Con el complejo panorama para el cuerpo técnico de Ariel Holan, el nombre de Nicolás Castillo reapareció en la órbita de la dirigencia estudiantil.

Sin embargo, la prolongada ausencia del nacido en Renca (no juega desde enero de 2022) genera incertidumbre en la UC. Es más, tras la derrota del equipo ante Curicó Unido, el técnico Ariel Holan remarcó que, en caso de incorporar a un futbolista, debe ser alguien con ritmo de juego.

“Con respecto a los refuerzos que puedan llegar, independiente de quién sea, yo necesito que sean futbolistas en actividad y que sean competitivos”, apuntó el DT en conferencia de prensa, lo que no se condice con la situación actual del delantero.

Los estudiantiles tendrán la opción de fichar al atacante o a otro jugador hasta este jueves 21 de julio, fecha en que se cierra el libro de pases del Campeonato Nacional.