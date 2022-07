Este domingo, la Universidad Católica desperdició una ventaja 2-0 y sufrió una épica remontada de Curicó Unido, que se quedó con el triunfo por 3-2 por la fecha 18 del Campeonato Nacional. El técnico Ariel Holan destacó la capacidad de reacción de los torteros, pero manifestó su inquietud por las falencias defensivas de sus dirigidos.

“Hasta el primer gol habíamos jugado un muy buen partido. Después tuvimos un par de situaciones más, pero ya no teníamos el mismo volumen de juego. No se puede desmerecer la reacción de Curicó, pero pudimos cerrar el partido y no lo hicimos”, lamentó el entrenador cruzado.

Además, el DT expresó su intranquilidad por las complicaciones equipo en el plano defensivo. “Sin pelota no defendimos bien. Es algo que me preocupa muchísimo porque no lo hemos podido corregir. En los últimos partidos hemos cometido muchos errores y nos han hecho muchos goles”, sostuvo.

En efecto, la UC ha recibido 11 anotaciones en los últimos cuatro encuentros por el torneo y la Copa Sudamericana.

Por otro lado, el argentino se refirió a las aspiraciones del plantel en la actual campaña. “Yo nunca hablé del pentacampeonato. No es por falta la confianza en que podamos hacerlo, sino que lo que dije fue que teníamos que terminar lo más arriba posible y hacer una gran Copa Chile. Nosotros nos reforzamos muy bien, pero estamos construyendo un equipo para el 2023″, aseguró.

En la misma línea, el estratega se mostró conforme con las incorporaciones del plantel en la actual ventana de fichajes. “Estoy muy contento con el mercado de pases que hicimos, pero hay que tener mucho trabajo, paciencia y autocrítica para mejorar”, remarcó.

Por último, Ariel Holan fue consultado por la posibilidad de fichar a Nicolás Castillo. Si bien evitó referirse directamente al delantero, el entrenador apuntó que necesita jugadores que vengan con ritmo de fútbol, situación que no se condice con la actualidad del formado en San Carlos de Apoquindo.

“Con respecto a los refuerzos que puedan llegar, independiente de quién sea, yo necesito que sean futbolistas en actividad y que sean competitivos”, concluyó el trasandino.