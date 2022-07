Tobías Figueroa y la opción de fichar en la U: “Lo analizaremos, trataremos de tomar la mejor decisión”

En la Universidad de Chile hay preocupación. Primero, cayeron el pasado fin de semana ante Ñublense por lo que no pudieron continuar con su recuperación de la mano de Diego López, y además aún no tienen estadio para medirse ante Colo Colo en dos semanas más.

Pero esa es no es la única preocupación en el CDA. La falta de gol ya es una tema importante ha tratar en La Cisterna. Si bien Cristian Palacios y Ronnie Fernández comenzaron bien la temporada, lo cierto es que el gol se les perdió a ambos.

Es por ello que en las últimas horas, el nombre de Tobías Figueroa volvió a sonar con fuerza en La Cisterna para arribar a la U. Según información de ADN Deportes, el ariete trasandino podría arribar al Centro Deportivo Azul (CDA), situación que él mismo analizó.

El delantero aseguró que: “tengo contrato con Deportes Antofagasta, las intenciones son venir, entrenar, paralelamente ver si surge otra opción de irse a otro lugar, en cuanto a lo que respecta a Arabia sí es una posibilidad”, aseguró en conversación con ADN Deportes.

“Si viene alguna oferta de la U es un club importante, de lo más importante de acá, lo analizaremos, trataremos de tomar la mejor decisión, ponerse en forma para llegar a donde me toque y si me toca quedarme acá estar físicamente pleno para brindarme al equipo como lo he hecho siempre”, complementó Tobías Figueroa sobre la opción de la U.

El delantero argentino viene de Al Tai de Arabia Saudita tras tres temporadas en Deportes Antofagasta, club al que debe regresar, pero en el cual no puede jugar por la cantidad de extranjeros que tiene en su plantilla.