Pablo Solari dio una sentida última entrevista en Colo Colo, luego que se confirmara su traspaso a River Plate de Argentina por un millonario monto.

En conversación con Colo Colo TV, el “Pibe” comenzó diciendo que “estoy emocionado porque di un gran paso en mi carrera, pero me está costando soltar esta camiseta, ya que le agarré un cariño muy especial por todo lo que pasó, por la gente, y siempre voy a estar agradecido de Colo Colo”

Respecto a cómo se enteró de la noticia de su fichaje por los Millonarios, indicó: “Me llamó mi representante por teléfono y a los 10 minutos me llama Daniel Morón para decirme que habían aceptado. Fueron varios días de negociación y gracias a Dios se dio todo. Cuando me avisaron me largué a llorar, por todo el sacrificio y como se ha dado todo en mi carrera”

“Me voy un poco triste porque me cuesta dejar el club, pero bueno, es por su paso en mi carrera que siempre soñé”, lanzó.

En esa línea, añadió que “Voy a estar agradecido toda mi vida, ya que Colo Colo me cambió la vida, por el cariño de la gente, etc, ya que lo que genera este club es increíble. Me voy triste, pero agradecido del club”

¿El mejor recuerdo en Colo Colo?

“El de la promoción y que ganamos la Copa Chile, fueron los momentos más importantes y que más recuerdo. Cada momento que pasé acá fue inolvidable y nunca lo olvidaré”.

Inicios en Colo Colo

“Pablo Mouche me recibió en su casa, estuve solo, pero el club se transformó en una familia y todos los momentos que compartí con mis compañeros los llevaré en el corazón. Fue increíble por el grupo que se formó, por la gente que compartí. Yo no sé cómo será en otros planteles, pero la verdad es que este grupo es increíble y se merece lo mejor. Ojalá que a fin de año podamos gritar todo campeón (…) Se me cerraron muchas puertas en mi carrera, pero se me abrió una muy grande y linda, nada más y nada menos que Colo Colo

Piensa regresar…

“Quiero que sea un hasta pronto. Pienso volver a Colo Colo, porque le agarré un cariño muy grande y especial a este camiseta, el cual es inexplicable. Le agarré un cariño tremendo a este club y obviamente quiero volver.

Palabras a los hinchas

Ver en el estadio el aliento que da el público de Colo Colo es espectacular. Son recuerdos que siempre me voy a llevar conmigo y les quiero agradecer, por el cariño de siempre y por nunca abandonarnos. Yo también gritaré campeón con Colo Colo si se da todo”