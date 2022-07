Darío Osorio y el futuro de su carrera: “Estoy preparado para dar el salto, pero no desesperado por salir de la U”

Darío Osorio, atacante de U. de Chile, se refirió a las chances que tiene por dejar el fútbol chileno y llegar al extranjero a su corta edad, en medio del buen momento que está pasando con la camiseta azul.

“Si uno está preparado para dar el salto, no te tiene por qué ir mal. ¿Si yo estoy preparado para dar el salto al extranjero? Sí, estoy preparado para dar el salto, pero no estoy desesperado por salir de la U. Trato de seguir trabajando para ir agarrando confianza”, indicó el joven delantero en diálogo con La Tercera.

Su nombre ya es vinculado con importantes clubes de Europa, sin embargo, el jugador de 18 años dejó claro cuál es su foco actualmente. “Mi sueño es salir campeón en la U y ver qué pasa”, sostuvo.

Además, el nacido en Hijuelas aseguró tomarse con calma el momento que vive con su prometedora carrera. “Me llama bastante la atención todo lo que se ha generado conmigo. Pero trato de no enfocarme en eso. Trato de concentrarme en la U. No me presiono con lo que digan. Trato de no apresurarme en el futuro, no sé qué va a pasar”, afirmó.

En cuanto a su paso por La Roja de Eduardo Berrizo en la gira asiática, Darío Osorio expresó que “debutar en la selección fue algo súper importante. Estaba feliz, mi familia igual. Cuando supe que iba a jugar, me emocioné”.

Por último, el atacante de U. de Chile comentó su relación con Gary Medel en la interna de la selección chilena. “A Gary lo vi siendo campeón de la Copa América cuando era un niño. Es simpático, y cuando estuve allá me dio consejos: que tenía que seguir trabajando y que me tenía que esforzar el doble para conseguir las cosas. Todos mis amigos me preguntan cómo era Medel”, complementó.