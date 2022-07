Este domingo, Universidad de Chile recibe a Ñublense por la fecha 18 del Campeonato Nacional. En la previa del compromiso, el técnico Diego López se refirió a la actualidad del mercado de fichajes azul, con la cuestionada incorporación de Martín Parra como último antecedente.

Durante la primera semana de julio, al conocerse el acuerdo entre Azul Azul y Huachipato por el préstamo del portero de 21 años, el entrenador uruguayo apuntó a la necesidad de sumar a un portero con experiencia. Hasta ese momento, la dirigencia estudiantil había avanzado en las gestiones para fichar al arquero de Santiago Morning Leandro Cañete.

Pese a esto, la comisión de fútbol de la U. de Chile finalmente decidió contratar a Parra, quien se integrará al Centro Deportivo Azul hasta el término de la temporada. La terna que resolvió aprobar la contratación estaba integrada por: el presidente Michael Clark; la vicepresidenta Cecilia Pérez; el gerente general Cristián Aubert; los directores Carolina Coppo y José Joaquín Lazo; y el gerente deportivo Manuel Mayo.

Consultado respecto a esta determinación, Diego López negó una incomodidad con la directiva y apeló a motivos económicos para justificar el fichaje. “Molestarme no. Yo estoy acá para aconsejar lo que es mejor para el club. Discrepancias van a haber siempre, pero nosotros tenemos que estar unidos para tomar las mejores decisiones. Muchas veces el mercado te lleva en otras direcciones. Yo mantengo lo que digo y creo que también lo piensa toda la parte deportiva“, apuntó.

En cuanto a la posibilidad de sumar a un cuarto refuerzo, el charrúa reconoció que se mantiene en evaluación y resaltó que no está preocupado de los mercados de los otros clubes del Campeonato Nacional. “Lo estamos viendo. Si los demás equipos se refuerzan o no, me interesa poco. Yo trato de mirar al nuestro, que está mejorando, no me fijo en cómo se refuerzan los demás”, aseguró.

En la misma línea, el DT de la U. de Chile agregó que no es “traer por traer” y remarcó la importancia de los canteranos en el equipo. “Hay juveniles que tienen posibilidades importantes y traer a un jugador solo por sumar a alguien no está bien”, sostuvo. De todos modos, López manifestó que “los jóvenes tienen que saber que no es solo llegar, sino que tienen que trabajar duro para ganarse una camiseta en Primera División”.

Respecto a la opción de que Darío Osorio salga del plantel en la actual ventana de pases, el entrenador no escondió su deseo de que se mantenga en la U. “Somos egoístas y no queremos que se vayan, pero el mercado sudamericano está expuesto a estas transferencias. Darío tiene que seguir creciendo, tiene un talento importante. Me gusta su actitud en los partidos y en los entrenamientos. Es un jugador que va a crecer mucho y ojalá lo haga con nosotros”, comentó.

Por último, Diego López destacó la mejora del nivel de juego de sus dirigidos en el empate ante Deportes Antofagasta. “El último partido se creció en la tenencia del balón. El resultado no fue lo que queríamos, ya que perdimos dos puntos, pero en cuanto a mejorar el juego y la fase defensiva, creemos que se hizo mucho mejor que en partidos anteriores”, concluyó.

El compromiso entre la U. de Chile y Ñublense se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a raíz del complejo estado de la cancha del Santa Laura. El duelo se disputará este domingo 17 de abril desde las 17:00 horas, encuentro que podrás seguir con la transmisión de ADN Deportes.