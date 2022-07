Hasta que salió humo blanco. Después de múltiples rumores y dimes y diretes de aquí para allá, finalmente Robert Lewandowski se transformará en el nuevo flamante refuerzo del FC Barcelona.

Según indican en España, El Bayern acaba de comunicar al Barça que ha aceptado la propuesta final. Acuerdo finalmente en su lugar entre todas las partes.

Desde Mundo Deportivo aseguran que “El Barça y el Bayern de Múnich han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del delantero por 45 millones fijos más 5 variables, según confirman fuentes cercanas a la negociación”.

En esa línea, añaden: “En las próximas horas los dos clubs deben sellar el acuerdo y Lewandowski incluso podría no estar ya en la presentación del Bayern ante su afición.

Sports por su parte, asegura que “Robert Lewandowski, el gran objetivo del Barça en este mercado veraniego, se convertirá en nuevo jugador blaugrana en las próximas horas. Aunque en la presentación de Raphinha, el presidente Joan Laporta no ha querido hablar sobre el delantero polaco, el Bayern y el club azulgrana habrían llegado ya a un acuerdo por el jugador. Lewandowski será del Barça en cuestión de horas”.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB

Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday – he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022