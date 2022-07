El arribo de Arturo Vidal al Flamengo generó buenas reacciones en el mundo del fútbol, pero también hay quienes no ven con buenos ojos este importante fichaje. Precisamente, un histórico del fútbol brasileño arremetió contra el “King”.

Se trata de Cicinho, campeón de Copa Confederaciones con la selección brasileña y de Copa Libertadores con Sao Paulo, quien además vistió las camisetas de clubes europeos como Real Madrid, Roma y Villarreal.

En conversación con Reis da Resenha, el exjugador aseguró que el volante chileno se fue al “Mengao” por los placeres que hay en Río de Janeiro. “Arturo Vidal vino a Flamengo porque quiere disfrutar de la vida en la playa”, indicó.

“Se habla mucho de que Vidal tenía otros mercados. Pero, ¿por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué fue a Flamengo? ¿Crees que fue por amor? Estás de broma”, agregó el otrora zaguero brasileño.

En esta misma dirección, Cicinho afirmó que el “Rey Arturo” no podrá triunfar con el “Fla”. “Vidal es un excelente jugador, pero no ganará en Flamengo. El tipo ya estaba rompiendo todo, publicó un video bailando, él está llegando al final de su carrera. En mi opinión, no tendrá éxito”, fue el duro dardo que lanzó.

Las críticas del exfutbolista de Sao Paulo no solo apuntaron a Arturo Vidal, sino que también al Flamengo, comparándolo con el club turco Sivasspor, equipo en el cual jugó en la última etapa de su carrera. “No estoy de acuerdo con que Flamengo sea un gigante mundial. Sivasspor es más conocido en Europa que Flamengo”, concluyó.