Sebastián Leyton, nuevo refuerzo de Unión Española, dio su primera conferencia como jugador “hispano” y dejó claro que solo tiene en mente ganar un título con el club, apuntando principalmente al Campeonato Nacional.

“Por donde nos encontramos en la tabla el objetivo es claro: salir campeón. Pensando en mí, el objetivo es jugar todos los partidos, estar al 100% y hacerlo de buena manera”, señaló el mediocampista nacional.

En esta misma línea, el ex Deportes La Serena recalcó que “si uno no juega para salir campeón, mejor no jugamos”. Además, pone su foco en llegar a La Roja. “En lo personal quiero sumar la mayor cantidad de minutos posibles y hacerlo lo mejor para tener la posibilidad de ir a la selección”, afirmó.

El futbolista de 29 años llega al cuadro “Hispano” proveniente del Deportivo Cali en Colombia. Sobre su paso por el fútbol colombiano, aseguró que “me dejó muchas cosas positivas. Ahora vengo con una mentalidad distinta a la tenía cuando me fui de Chile”.

Por último, Sebastián Leyton mostró su deseo por jugar en el mediocampo con Víctor Méndez si es que este se queda, ya que tiene chances de salir al extranjero. “Puedo jugar con él completamente. Podemos estar los dos en un sistema de juego. Méndez es un jugador muy dinámico, igual que yo. Nos podríamos acomodar muy bien”, complementó.