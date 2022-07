José Letelier tras la derrota de La Roja ante Paraguay: “El análisis no es bueno, no lo esperábamos”

Este lunes por la tarde en Cali, Colombia, la Selección Chilena comenzó su participación en el Grupo A de la Copa América Femenina 2022, encuentro donde terminó cayendo por 3-2 ante Paraguay.

Tras el encuentro llegó el momento de los análisis y el primero estuvo en palabras de José Letelier, entrenador de La Roja Femenina: “en el primer partido uno trata de que el resultado no sea adverso, teníamos la ilusión de quedarnos con los tres puntos pero empezamos muy desenfocados, muy erráticos, en menos de 10 minutos íbamos perdiendo 2-0, fue muy complejo resolver la problemática”, indicó.

“Cuando quisimos reaccionar fue difícil, analizaremos más fríamente, pero ya tenemos que pensar en Ecuador y no tenemos más opciones, tenemos que dar vuelta rápidamente la página“, complementó el ex adiestrador de Colo Colo.

José Letelier continuó aseverando que: “es un torneo corto, donde cada punto vale oro, hicimos modificaciones, mejoramos pero aquí el resultado es determinante. No nos alcanzó, por lo que el análisis no es bueno, no lo esperábamos y hay que estar más enfocados para lo que viene e intentar sumar en los tres partidos”, dijo.

Complementó con que: “quizá a veces no se juega bien, pero ganas. Jugar un tiempo bien o mal tampoco es suficiente, lo positivo es que las jugadoras que ingresaron tuvieron una buena dinámica, le dieron otro aire al equipo y es lo que podemos rescatar de este partido”, comentó José Letelier tras la derrota de Chile.

Respecto a la próxima fecha, el entrenador de la Selección Chilena Femenina aseguró que: “no tenemos margen, el partido debemos ganarlo sí o sí y para eso tenemos que buscar a las jugadoras que estén en su mejor momento. Va a ser duro pasar este día, mañana va a costar un poco, pero tenemos que replantearnos y buscar ganar ese partido”, cerró.

En la próxima fecha, Chile se verá las caras ante Ecuador a las 20:00 horas, mientras que Paraguay hará lo propio ante Bolivia en la previa. Ambos partidos están programados para el jueves 14 de julio.

Cupos para torneos internacionales

Copa del Mundo 2023 | Campeón, subcampeón y tercer puesto

| Campeón, subcampeón y tercer puesto Repechaje Copa del Mundo | Cuarta y quinto puesto

| Cuarta y quinto puesto Juegos Olímpicos 2024 | Campeón y subcampeón

| Campeón y subcampeón Panamericanos 2023 | Tercer, cuarto y quinto puesto*

*Chile ya se encuentra clasificado al ser anfitrión, por lo que en caso de que La Roja finalice su participación en la Copa América Femenina en alguna posición clasificatoria a los Juegos Panamericanos, cederá su cupo al equipo ubicado inmediatamente después en la tabla final del torneo.