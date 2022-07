La sentida reflexión de Carlos Caszely: “Estuve de cumpleaños, pero no feliz, sin cantar”

La frase tradicional es “feliz cumpleaños”, pero Carlos Caszely sólo estuvo de cumpleaños. De hecho, su familia fue quien lo incentivó a celebrar, en la medida de lo posible, sus 72 años de vida.

Pero lo cierto es que fue su primer cumpleaños sin su esposa, María de los Ángeles Guerra, quien murió en febrero tras una larga lucha contra el cáncer. “¿Sabes lo que será despertarse y no encontrar esa mano al lado?“, relató el exfutbolista a su amigo Caco Villalta, hoy en la radio Dulce de La Ligua.

Además, confesó que “tuve que ir al psicólogo y al psiquiatra, porque no daba más. Muchos esconden cuando van, pero yo no. Siempre fui muy directo. Tuve que acudir porque no daba más de dolor”.

Cumpleaños, nada más

En conversación con Las Últimas Noticias, Carlos Caszely habló sobre su cumpleaños distinto. El martes 5 de julio, el histórico de Colo Colo lloró, fue a tomar un café y recibió cientos de mensajes a través de todas las redes sociales. Pero no contestó ninguno, aunque sí los vio.

“Los veo y los agradezco en el corazón, pero no contesté ninguno, no pude. A todos les agradezco el cariño, amor y respeto, y de tanta gente anónima que me escribió”, expresó Caszely.

Luego contó lo que hizo su familia ese día. “Estuve de cumpleaños, pero no feliz, sin cantar. Fue un día demasiado especial y triste. Pero llegó mi familia a la hora de once, me trajeron una torta, pero no quise velas. Le pusieron cinco mensajes de te amamos, te queremos“, señaló.

Y agregó que “más que un cumpleaños fue una junta de conversación, de recuerdos. Los niños saltan, corren, gritan, me dan besos. Fueron lágrimas y sonrisas”.