Hernán Galíndez volvió a comentar su salida de Chile: “La hinchada de la U nunca me hizo nada”

Pasan los días y la historia entre Hernán Galíndez y la Universidad de Chile se niega a terminar. El ahora ex portero de los azules dejó nuestro país para transformarse en refuerzo del Aucas de Ecuador.

Este miércoles, el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol fue presentado en su nuevo equipo y volvió a repasar los hechos que lo terminaron sacando de Chile y en especial, del Centro Deportivo Azul (CDA).

En conversación con los medios de comunicación ecuatorianos, Galíndez sostuvo que: “tuve algunas amenazas y unos mensajes que recibió mi mujer que nos tenían muy incómodos. Decidí volver a Ecuador y mientras estaba negociando con Aucas, entrené aparte del grupo de jugadores de la U”, dijo.

Reveló además una compleja situación que vivió en un centro comercial de Santiago: “en un mall, una persona hizo llorar a mi hijo con sus comentarios y eso cambió todo: tenía que volver”, aseguró el ex portero.

Hernán Galíndez aclaró que su problema no fue con los fanáticos de la U: “la hinchada de la Universidad de Chile nunca me hizo nada, pero sí tuve episodios con hinchas de otros equipos cuando se hablaba del tema de Byron Castillo”, aseveró el portero.

“No recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general”, complementó el hoy ex portero de la U.