Inzaghi le da esperanzas a Sánchez en el Inter: “Tenemos seis delanteros, incluido Alexis”

Simone Inzaghi, DT del Inter de Milán, habló este martes en conferencia de prensa y dejó claro que aún cuenta con Alexis Sánchez para la próxima temporada, pese a las informaciones que ponen al chileno fuera del club italiano.

El técnico del cuadro lombardo fue consultado sobre la posibilidad de que llegue el argentino Paulo Dybala, sin embargo, recalcó que por ahora solo piensa en los atacantes que están en el plantel.

“Todos conocemos a Dybala, de nada sirve hablar del jugador que tiene mucha calidad. Pero tenemos seis delanteros en la plantilla, incluidos Pinamonti, que hizo una gran temporada, más Alexis Sánchez. No creo que sea correcto hablar de jugadores que no están con nosotros”, señaló.

En la misma línea sobre el fichaje del ariete trasandino, Inzaghi afirmó que “en cuanto a Dybala, no quiero hablar de jugadores de otros equipos, hablaremos de ellos si surge la oportunidad. Ahora no me parece correcto”.

Por su parte, Giuseppe Marotta, director ejecutivo del Inter de Milán, agregó que el atacante argentino “representó y representa una oportunidad, pero ataque tenemos jugadores de mucho valor que el entrenador tendrá que gestionar de la mejor manera posible, aunque yo le tenga mucho cariño a Dybala”.