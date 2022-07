A 26 días del Superclásico, Concepción descarta ser la sede del partido: “Los plazos ya no calzan”

Pese a que la directiva de Universidad de Chile realizó reuniones en marzo con la alcaldía de Concepción con tal de disponer del estadio Ester Roa Rebolledo como sede del Superclásico por la segunda rueda del Campeonato Nacional, dicha opción ya no será posible.

Así lo expresó la máxima autoridad local durante este martes en una actividad con vecinos al recinto deportivo, donde planteó la falta de gestiones en Azul Azul para avanzar los procesos de habilitación del recinto deportivo en la Octava Región.

“La única petición formal que ingresó la U fue una carta el 24 de mayo donde se nos solicitaba saber si el estadio estaba ocupado para el 31 de julio. Fue lo único. Según lo que establece el Plan Estadio Seguro, el club solicitante debe ingresar una carta a la Delegación Presidencial, la cual nunca llegó. Por tanto, el evento no se lleva a cabo”, apuntó el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien aseguró que los tiempos no dan para aprobar el protocolo de seguridad del Superclásico.

“Es difícil que para un partido de esa magnitud, con la logística se requiere, recién empezar el trámite de seguridad a 26 días. Los plazos ya no calzan. La situación se daba por hecho. No he dicho que se ha autorizado o no, nunca se inició el proceso de petición para jugar el partido acá. La Delegación Presidencial no remitió antecedentes a Carabineros porque no estaba el trámite oficial”, recalcó el edil respecto al duelo fijado para el domingo 31 de julio.

Las otras opciones que maneja la U de Chile tras el rechazo de Concepción

Según información de ADN Deportes, en la directiva azul ya manejan algunas alternativas para albergar el encuentro ante Colo Colo. Una chance es la del Elías Figueroa de Valparaíso, considerando que han sido bien recibidos durante los últimos años ahí.

La otra chance sería el estadio Santa Laura, considerando que el Superclásico, por fechas, aún puede entrar dentro de los cuatro partidos que le restan por convenio para usar el recinto de Independencia. En Unión Española no quieren que la opción se concrete, pero en la directiva de la U podrían negociar un acuerdo considerando el ahorro económico que le signfica al club mantener el encuentro en Santiago.

Temas que se suman a los problemas de fecha del Superclásico, pues si Colo Colo avanza a cuartos de final de Copa Sudamericana, el encuentro ante la U de Chile debiera adelantarse al sábado 30 de julio, situación que complicaría aún más la chance de Concepción por la feria que se ubica ese día a las afueras del estadio Ester Roa Rebolledo.