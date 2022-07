César Pinares y su reencuentro con Holan en la UC: “No dudé en querer volver a trabajar con él, saca lo mejor de mí”

César Pinares fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Universidad Católica. El volante se puso la camiseta “cruzada” otra vez y destacó la importancia que tuvo el DT Ariel Holan para su retorno a San Carlos.

“Conozco el trabajo que hace Holan, me gusta mucho eso y saca lo mejor de mí, me favorece a mi estilo de juego. No iba a dudar en querer volver a trabajar con él”, señaló el mediocampista nacional.

Entre los otros aspectos para regresar a la UC, Pinares comentó que “me atrae seguir siendo campeón y el día a día acá, en donde pude desarrollar un fútbol muy bueno. El cariño de la gente también me motivó, no tuve dudas en volver”.

El ex seleccionado chileno también recalcó su crecimiento en estos dos años que vistió los colores del Gremio y Altay Spor. “Llego más maduro, el tiempo en los dos clubes donde pasé me dejó una enseñanza, eso lo voy a llevar a cabo en esta mitad de año para llegar a mi peak de rendimiento”, indicó.

En esta misma línea, repasó su recorrido por Brasil y Europa. “Llegué a un fútbol muy competitivo, uno de los mejores de Sudamérica y una competencia interna fuerte que me hizo crecer. Después tomé la opción de ir a Turquía. Me sorprendió la liga turca, muchos extranjeros y buenos equipos. Me dieron la jineta de capitán y pude ayudar a mis compañeros”, agregó.

Por último, César Pinares se mostró entusiasmado por brillar en la banda derecha con José Pedro Fuenzalida y Mauricio Isla. “Será fácil porque con la calidad de jugadores que son… ‘Chapa’ la tiene clarita para jugar, el ‘Huaso’ siempre te da una opción de juego. Te simplifican la vida, pero no me cierro solamente a jugar por ahí”, complementó.