En la conversación con Los Tenores desde el Museo de la Moda, Diego López reparó en una serie de nombres particulares del plantel de la Universidad de Chile y apuntó sus alabanzas al rendimiento de las divisiones menores del club, con Darío Osorio como estandarte.

“No sabe aún del potencial que tiene, no conocemos el techo que tiene. Debe dar continuidad e intensidad a todo lo que hagan, espero que mejore con el trabajo que hará con nosotros”, puntualizó Diego López en torno al nivel de Darío Osorio, junto con detacar el haber designado como capitán a Bastián Tapia contra General Velásquez.

“Bastián Tapia asimiló muy bien la capitanía, lo conversé con Felipe Seymour, el director deportivo y el presidente del club. Es un joven que trabaja muy bien, creímos que estaba capacitado para llevar la jineta en esta circunstancia”, explicó el DT charrúa de los azules, feliz por el inminente arribo de Nery Domínguez.

“Sabe lo que es un equipo grande. También esperamos a Luis Casanova, no me animo a dar una fecha para su regreso, está en el quinto mes de recuperación”, comentó.

Diego López y el caso Hernán Galíndez

El entrenador de Universidad de Chile explicó por qué no va a considerar al nacionalizado ecuatoriano el lunes ante General Velásquez.

“Se entrenó bien con nosotros la semana pasada y esta semana no, lo hizo de forma diferenciada. Es un jugador de calidad, pero siempre detrás de un futbolista está la persona. No me adelantaría a un escenario en el que Galíndez no esté, veremos si tendremos que traer o no a un arquero. Campos y Garrido pueden jugar en el arco de la U. Nos estamos preparando para todo”, argumentó, además de lamentar los problemas físicos que padece Jeisson Vargas.

“Me gusta cómo juega me lo imagino de segunda punta, jugando detrás del 9, le pega muy bien a la pelota. La realidad es que recién este viernes lo vimos por primera vez en cancha, la pubalgia que arrastra es complicadísima. Es una lástima porque te da una característica que no encuentras en el mercado”, planteó Diego López, quien aprovechó de advertir lo que espera de su compatriota, Álvaro Brun, en el equipo.

“Tiene que saber que debe dar más, él lo sabe y creo que todos también. Tiene la predisposición para jugar como central, pero creo que debe ser”, cerró para posteriormente visitar la muestra del Museo de la Moda a 60 años del Mundial de 1962.