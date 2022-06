Christian Santos en su despedida de Colo Colo: “Hubiese querido tener más oportunidades”

El pasado lunes, los caminos de Christian Santos y Colo Colo tomaron vías distintas. El cuadro “popular” confirmó que el ariete venezolano no seguirá en Macul, y recién este jueves el delantero se despidió de los hinchas.

Santos utilizó sus redes sociales para despedirse de los fanáticos: “hoy ha llegado el momento de despedirme de Colo Colo, una institución que me abrió sus puertas y de la cual siento un profundo respeto. Quienes me conocen saben cómo vivo esta profesión y en estos 8 meses no fue la excepción”, partió escribiendo.

“Aunque hubiese querido tener más oportunidades para demostrarlo, hoy le digo a toda la hinchada, con más o menos palabras, que todos los días desperté con la ilusión del primero y con ganas de lograr grandes cosas con el equipo”, complementó el delantero.

Insistió en que: “a pesar de que las cosas no salieron como esperaba, asumo mi parte de responsabilidad, pero en mi carrera siempre trato de llevarme lo mejor de cada club donde he jugado”, aseguró.

Cerró con que: “por eso quiero agradecer a toda la hinchada, compañeros, cuerpo técnico, directiva, empleados del club, a todos los que confiaron en mí y a los que no, por permitirme ser parte de esta historia, ¡Dale Albo!”, finalizó el hoy ex jugador y delantero de Colo Colo.

La salida de Santos se da a menos de un año de su presentación oficial. A fines de septiembre del 2021 el ariete llegaba con bombos y platillos a Macul, pero lo cierto es que sus presentaciones y números lo terminaron sacando del Monumental con seis meses de contrato aún.

Christian Santos disputó tan solo 15 partidos con la camiseta de Colo Colo entre campeonato nacional y Copa Libertadores, es más, en el torneo continental de clubes solo disputó dos partidos, sumando tan solo nueve minutos.

La desde de Christian Santos en Colo Colo