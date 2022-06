Gustavo Quinteros define la prioridad de Colo Colo para el mercado de fichajes: “Buscar un extremo que reemplace de una vez a Martín Rodríguez”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se expresó resignado en torno a la falta de novedades que tiene el club de cara al mercado de fichajes, donde todavía no puede sumar ningún refuerzo.

“El gerente deportivo (Daniel Morón) está tratando de solucionar el problema lo antes posible y que un jugador sea contratado lo antes posible para fortalecer el equipo. Hasta el último día esperaremos para incorporar los jugadores que necesitamos para tener más variantes”, aseguró el entrenador argentino, que enfatizó la necesidad de obtener la mayor cantidad de nuevos futbolistas posibles.

“La idea era incorporar tres jugadores para asegurar la clasificación a Copa Libertadores y con ellos pelear el arranque del próximo año. Uno de los cupos es por Emiliano Amor, que estará fuera un par de meses más. Las alternativas que maneja el club para el puesto no me dejan demasiado conformey ya empezamos a buscar extremos para reemplazar de una vez a Martín Rodríguez. Quedan esas dos opciones para el único cupo de extranjero que tenemos”, aseguró Gustavo Quinteros, junto con explicitar el interés de incorporar a Leandro Benegas en el mercado de fichajes.

“Es uno de los jugadores que estaba en la lista. Yo se la paso a nuestro director deportivo y él hace gestiones con los jugadores. Es un tema ya del club incorporar jugadores que uno presentó. Siempre hay más de una opción, pero a mitad de año no hay tantas posibilidades. Esperemos incorporar a los jugadores que aún están en lista”, enfatizó.

Gustavo Quinteros y el manejo del plantel en Colo Colo

El ex entrenador de Bolivia y Ecuador descartó estar molesto por la falta de refuerzos y defendió la labor directiva al momento de gestionar la llegada de posibles futbolistas al club.

“Cuando entran en negociaciones yo ya no me meto. Buscamos jugadores para competir en tres torneos. Dependemos de que los jugadores puedan llegar a acuerdo y hasta ahora no se ha logrado. (…) El trabajo de pasar los nombres ya lo hice. No me puedo meter en el presupuesto del club. Tener menos jugadores a disposición preocupa”, explicó.

En lo netamente deportivo, enfatizó que su foco está en mejorar el rendimiento del equipo, diezmado por una serie de bajas como las de Esteban Pavez, Gabriel Suazo y Pablo Solari. Igualmente, proyectó buenas noticias de cara a la llave con Inter de Porto Alegre, más allá de la revancha este jueves ante Deportes Temuco por Copa Chile.

“El equipo va a ir mejorando y fortaleciendo a medida que pasen los días. Los tendremos algunos minutos contra Temuco y así disponer de ellos para los juegos de Copa Sudamericana. Excepto Amor, Brayan Cortés puede llegar. De a poco estaremos completos. El equipo va a volver a estar fuerte y estar lo mejor posible para competir de igual a igual con Inter”, cerró.