Esteban Pavez evidencia problemas físicos tras contagiarse de covid-19 con La Roja en Asia: “Estuve 10 días sin entrenar”

En la previa al viaje que Colo Colo emprendió a Temuco para jugar este jueves por Copa Chile, Esteban Pavez conversó con ADN Deportes respecto a su regreso a la actividad deportiva tras una traumática experiencia con la selección chilena.

Todo considerando que el volante no pudo jugar un sólo minuto en la gira por Asia tras contagiarse de covid-19. “Me siento mucho mejor, espero sentirme al 100% cuando pasen los días. Estuve 3 días en cama por el covid-19, pero ya me siento mejor“, explicó el jugador de 32 años, que lamentó lo vivido con La Roja.

“Fui con muchas ganas, ir a la selección es un orgullo para mi. Es una lástima lo que me pasó, pero espero recuperarme”, explicó Esteban Pavez en el aeropuerto de Santiago.

Esteban Pavez y su presente en Colo Colo

El mediocampista regresó a la citación de cara al partido contra Temuco en el Germán Becker, considerando que no estuvo en la ida. Por lo mismo, no se contempla la opción de que pueda ser titular en el cuadro albo.

“Me siento bien, pero no al 100%. Me pegó muy fuerte, estuve 10 días sin entrenar. Espero llegar de la mejor forma al martes (vs Inter de Porto Alegre). El físico siempre ha sido mi fuerte, pero sé que tengo que estar al 100% para demostrar lo que hice en el semestre pasado”, reconoció, poniendo el foco en la llave por Copa Sudamericana.

“Me siento mejor día a día, ya llevo una semana entrenando. Me doy cuenta de la consecuencia del covid-19 en las prácticas”, reconoció el mediocampista de 32 años, que espera volver a jugar. Su último duelo fue el 31 de mayo en el empate con Ñublense.