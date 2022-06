Preparador físico de la U alaba a Junior Fernandes: “Corrió más que Benzemá en los últimos diez partidos”

El delantero de la Universidad de Chile, Junior Fernandes, recibió una particular alabanza a sus condiciones por parte de un integrante del cuerpo técnico del cuadro azul.

Nos referimos al preparador físico de la U, el uruguayo Alejandro Valenzuela, que estableció un análisis a la situación del plantel, cuestionado por su rendimiento durante el primer semestre.

“Me gustaría que no piensen en el pasado, que si reciben un gol se centren en lo que vienen haciendo con el entrenador y no en las consecuencias de un posible mal resultado”, aseguró en declaraciones al programa web “Hablemos del Bulla”, instancia donde estableció una peculiar comparación.

En cuanto al despliegue físico de los jugadores, se detuvo en lo hecho por Junior Fernandes en la victoria de la U de Chile sobre General Velásquez.

“Junior corrió más que Benzemá en los últimos diez partidos. Pablo Aránguiz y Mauro Morales más que Kroos y Modric. El correr debe ser táctico, el saber cuándo y cómo, porque eso será importante”, aseguró Alejandro Valenzuela.

Más comparaciones del preparador físico de la U

No sólo se quedó en aquella comparación con los jugadores del Real Madrid, sino también destacó a otros jugadores por sus condiciones.

Más específicamente, se detuvo en el caso del lateral izquierdo José Castro, a quien lo ubicó potencialmente con un gran referente defensivo del planeta fútbol.

“Algunos tienen para mejorar mucho, como José Castro. Yo digo, y se lo digo al entrenador, que puede llegar a ser el Paolo Maldini de Chile si se le propone. Si entrena al máximo, no tiene limites. Si entrena en la zona de confort, se le terminará la carrera joven”, expuso Alejandro Valenzuela, que destacó el ambiente en el Centro Deportivo Azul.

“El resultado no depende de ellos, pero sí el equipo, ayudarse, alentarse. Eso nos ayudará a que la idea del entrernador se pueda plasmar en un buen juego”, destacó el integrante del cuerpo técnico comandado por Diego López.