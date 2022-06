Felipe Flores recordó su paso por ‘La Roja’ y los problemas en la era Sampaoli

Felipe Flores hizo un análisis de su trayectoria hasta el día de hoy y recordó su etapa en ‘La Roja’, reviviendo un episodio conflictivo en la era de Jorge Sampaoli.

En conversación con After En Cancha, el delantero de Magallanes se sinceró sobre el pasado, con declaraciones que llamaron la atención respecto a su paso por el seleccionado nacional.

Su llamado a la selección chilena pudo haber sido muy distinto, sin embargo, las cosas no se dieron de la mejor manera y no exclusivamente por razones futbolísticas.

Según reconoció el propio Flores, uno de los problemas se daba en el camarín, ya que no tenía muy buena relación con el resto del equipo.

Problemas con los compañeros

A sus 35 años, el goleador apuntó a que tuvo pocas oportunidades y no siempre fue llamado a la selección chilena a pesar de que lo merecía.

Esta declaración la hizo, obviamente, refiriéndose a una temporada en específico. Se refirió a los años 2013 y 2014, cuando Jorge Sampaoli estaba al mando de ‘La Roja’.

“Cuando estaba él yo estaba en un buen momento y no me llamaron nunca. El ‘Bichi’ -Claudio Borghi- sí me llamó”, dijo Felipe haciendo referencia a la decisión técnica.

Asimismo, reconoció que pudo haber una razón detrás de su ausencia en la nómina. “Me habrá pasado la cuenta todos los encontrones que tuvimos en los clásicos“.

De esta manera, ‘FF17’ apeló a la rivalidad que tuvo con esa generación de seleccionados, incluyendo a Sampaoli, cuando él era jugador de Colo Colo.

Pero reconoció que esos problemas eran netamente con los compañeros en cancha. “Con él -Sampaoli- no, pero con los jugadores sí. Me peleaba con todos“.

Así es como Felipe Flores se explica una falta de oportunidades en ‘La Roja’ de Jorge Sampaoli, con razones extra futbolísticas y ligadas a los pasados en los clubes.