Ramón Fernández y su regreso al fútbol chileno: “En Argentina sentí que no tenía nada que hacer”

Después de seis meses, Ramón Fernández concretó su regreso al fútbol chileno. El experimentado volante arribó a la Primera B y firmó por Deportes Iquique como nuevo refuerzo proveniente del Atlanta, de la segunda división de Argentina.

En diálogo con AS, el mediocampista indicó que, cuando se quedó sin técnico en Argentina, “sentí que no tenía nada que hacer, porque yo venía más o menos con la idea del entrenador. Y cuando llegó la oferta de Iquique (contrato de 18 meses), lo hablamos con la familia y decidimos retornar”.

En cuanto a su impresión por el club iquiqueño, el argentino-chileno comentó que “se merece estar en Primera División. Me gusta la idea de reforzarse bien para pelear la liguilla y poder ascender. Tengo muchas ganas, me incentivaron mucho”.

Además, Ramón Fernández tuvo palabras para Eduardo Berizzo, quien fue su DT en O’Higgins y ahora dirige a La Roja. “Me puse muy contento, porque es un gran entrenador. Tiene mucha capacidad para que Chile pueda sacar lo que le hace falta. Este cambio, él lo puede hacer tranquilamente. Le tengo mucha fe”, agregó.

Por último, el volante aseguró que, tras su retiro, se ve más en la televisión que en una banca como técnico. “Voy a hacer el curso (de entrenador) por si me toca estar en un cuerpo técnico. Aunque no descarto nada. Me gustaría estar hablando de fútbol en la tele, como ahora hay muchos jugadores ahí, opinando y analizando partidos. Eso me gusta un poco más”, concluyó