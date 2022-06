Alexis Sánchez hace ilusionarse a los hinchas de River Plate tras subir una imagen del estadio de los “millonarios”

Mientras sigue siendo un misterio el futuro futbolístico de Alexis Sánchez, cuando ya es un hecho que partirá del Inter de Milán, el chileno disfruta de sus vacaciones en Sudamérica.

En ese contexto, el tocopillano causó sensación en Argentina al subir una imagen con el estadio de River Plate de fondo.

Los fanáticos millonarios se volcaron en redes sociales con la ilusión de que Alexis retorne al equipo donde una vez fue figura y lo llevó a dar el salto a Europa.

“El tremendo guiño de Alexis Sánchez a River”, tituló el diario Olé, agregando que “Un sugestivo posteo de Alexis Sánchez ilusionó al mundo River en la tarde de este sábado. Resulta que el delantero chileno del Inter de Milán, que vistió la camiseta de la banda entre 2007 y 2008 y que dejó un gran recuerdo en los hinchas, publicó una historia del Monumental que hizo mucho ruido en las redes”.

En esa línea, el medio agregó que “Después de haberse ido de vacaciones a Miami y pasado unos días en su Tocopilla natal, al otro lado de la cordillera de Los Andes, el Niño Maravilla vino a Buenos Aires y se mostró entrenándose a la espera de que se resuelva su futuro en el Inter, donde pareciera no tener lugar: Simone Inzaghi no lo tendrá en cuenta de cara a la temporada que se aproxima, pero a la vez para el Neroazzurro es difícil rescindirle porque el futbolista no está dispuesto a resignar dinero del año de contrato que le queda, y la cifra alcanzaría los 7 millones de euros”.